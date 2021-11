SOCIAL | Il secondo gol dell’Atalanta era da annullare? – VIDEO

Il risultato finale di Atalanta-Lazio ancora brucia. Non solo perché il gol del pareggio è arrivato all’ultimo minuto di recupero, dopo che Reina è stato colpito in testa da oggetti lanciati dalla curva bergamasca, ma anche perché, a quanto si vede da un video che sta circolando sui social, forse sarebbe stato da annullare. Nel video si può notare come il secondo gol sia stato viziato nettamente da un tocco di gomito di Demiral: seguendo la traiettoria del pallone, si nota come questa cambia andando direttamente nella direzione di De Roon, autore del gol. In campo, però, nessuno si è accorto di nulla.

