Calciomercato Lazio, Conte punta Lazzari: il Tottenham può affondare già a gennaio

È di pochi minuti fa l’ufficialità di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham Hotspur, che già in estate aveva provato ad accaparrarsi l’allenatore, ai tempi non del tutto convinto del progetto. Co l’esonero di Nuno Espíritu Santo, il club inglese è finalmente riuscito ad assicurasi la nuova guida tecnica fino al 2023. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’Inter avrebbe però avanzato specifiche richieste sopratutto sul mercato, richiedendo importanti garanzie già da gennaio. Uno dei nomi sulla lista di Conte sarebbe quello di Manuel Lazzari, esterno che finora sta trovando poco spazio con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Un giocatore indispensabile per i biancocelesti fino a pochi mesi fa durante l’era Inzaghi, ed ora no più così insostituibile con il nuovo assetto biancoceleste (4-3-3). La Lazio attende segnali da Londra, da dove può partire un affondo già da gennaio per l’ex Spal.

