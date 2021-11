Lazio, Shehu si unisce all’agenzia Seg Football: “Emozionati di riceverti in questa famiglia” – FOTO

Florent Shehu cambia casacca, non quella biancoceleste con l’aquila sul petto, ma quella relativa all’agenzia di procuratori. Il talento franco-svizzero della Lazio Primavera, in precedenza con By&For Sport Management, la stessa di Antoine Griezmann, ora è infatti rappresentato dalla Seg Football, agenzia internazionale fondata nel 2000, presente in oltre 25 Paesi, che rappresenta tra gli altri, anche De Roon, Dolberg, Blind, e l’ex Lazio Wesley Hoedt.

