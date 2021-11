Non finiscono le polemiche in casa Roma, Tiago Pinto: “Contro la Lazio c’era il rigore su Zaniolo”

Sembrano non placarsi le polemiche in casa Roma. Dopo gli sfoghi nel post partita dell’Olimpico di Mourinho e dei suoi giocatori, anche il general manager giallorosso ai microfoni di Sky è tornato a lamentarsi. Tanti gli episodi contestati da Tiago Pinto, questo il suo sfogo sulla stracittadina: “Nel derby abbiamo visto un fallo da rigore su Zaniolo da chi arriva anche il 2-0: in quella occasione ci hanno spiegato che il Var non può richiamare l’arbitro, può farlo solo se c’è la certezza dell’errore commesso”.

