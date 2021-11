CdS | Per la Lazio trasferta da paura a Marsiglia: niente pullman societario

Poco più di 24 ore alla sfida di Europa League che vedrà i biancocelesti impegnati in casa del Marsiglia. Una trasferta che non sembra delle più calme, visto il comunicato dei giorni scorsi che vieta il viaggio ai sostenitori laziali con motivazioni che hanno infastidito società e tifosi della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi è previsto il volo charter ma niente pullman societario: tre anni fa venne danneggiato al Velodrome. La tifoseria dell’OM preoccupa è dopo la nota del ministro francese, la Lazio ha contattato consolato e Farnesina: il club ha quindi prontamente risposto, senza nascondere l’irritazione per le motivazioni che hanno vietato la trasferta ai supporters biancocelesti.

