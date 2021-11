CONFERENZA BASIC – “Penso di essermi adattato e inserito bene. Avrei voluto che ci fossero i tifosi”

Dopo Maurizio Sarri, anche Basic è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Che sensazioni hai sull’ambiente che troverà alla Lazio a Marsiglia?

“Sono due mesi che sono qui, mi sento bene, conosco bene il Marsiglia, ho giocato qui poco più di due mesi fa con il Bordeaux. DOmani ci sarà una grande partita, molto difficile“.

Sull’interdizione ai tifosi laziali

“Io non ne so niente, spero che le cose vadano in modo diverso, avrei voluto che ci fossero i tifosi. Non credo sia una domanda alla quale posso rispondere“.

Cosa pensi possa darti l’esperienza con la Lazio per la tua crescita. C’è qualche giocatore che hai come modello?

“Ho scelto la Lazio perché è una grande squadra, è stata una decisione facile per me. E’ un gran salto in avanti per me, posso migliorare su tante cose e impararne di nuove: il campionato italiano è migliore di quello francese, vediamo come andrà. Non so, se devo dirne uno magari De Bruyne“.

Quali sono le difficoltà maggiori che hai incontrato con Sarri? Come ti stai trovando?

“Sarri è molto tattico, penso di essermi adattato e inserito bene, credo di aver capito ciò che vuole da me“.

Un parere su Milik?

“Milik è un bel giocatore, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Penseremo al Marsiglia e non al Milik“.

