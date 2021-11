FORMELLO – Immobile non al meglio, chance per Muriqi. Tornano titolari Lazzari e Basic – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Questa mattina alle 11 si è svolto l’ultimo allenamento della Lazio prima della partenza per Marsiglia in vista del match di Europa League di domani. Maurizio Sarri deve fare i conti con il dubbio Ciro Immobile, la punta napoletana ha svolto un lavoro differenziato per poi rientrare negli spogliatoi senza svolgere le prove tattiche con la squadra. Negli ultimi giorni è stato colpito da una influenza a cui si aggiunge un fastidio al ginocchio sinistro, sarà valutata la sua situazione per averlo almeno in panchina. Fiducia quindi a Vedat Muriqi al centro dell’attacco, una opportunità imperdibile per il kosovaro in una gara di fondamentale importanza per il percorso europeo biancoceleste. Ai lati straordinari per Felipe Anderson e Pedro, quest’ultimo favorito su Raul Moro. In mezzo al campo possibile turno di riposo per Milinkovic che dovrebbe partire dalla panchina con l’inserimento di Toma Basic sul centro sinistra, con il croato sposterà sul fronte opposto Luis Alberto lasciando Danilo Cataldi in mediana. Il classe ’94 è diventato a suon di prestazioni il padrone della regia con Lucas Leiva staccato ma non del tutto fuori nella corsa ad un posto da titolare. Anche in difesa un solo cambio con l’inserimento di Manuel Lazzari dal primo minuto sulla corsia destra, Hysaj torna sulla fascia mancina con la conferma al centro della coppia titolare Luiz Felipe-Acerbi. Fra i pali è il turno di Thomas Strakosha. Unico indisponibile Mattia Zaccagni che tornerà dopo la sosta per le nazionali.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: