Marsiglia-Lazio, i convocati di Sarri per la sfida di Europa League: la decisione su Immobile

La Lazio affronterà in Marsiglia in trasferta, nella gara delle 21:00 odierne presso lo stadio Velodrome. Una sfida importante per i biancocelesti, alla ricerca di punti preziosi utili per continuare il cammino in Europa League. La Società ha comunicato i 23 convocati per l’incontro, scelti per l’occasione da mister Sarri.

Questi i convocati della Lazio:

PORTIERI: FURLANETTO, REINA, STRAKOSHA

DIFENSORI: ACERBI, HYSAJ, LAZZARI, LUIZ FELIPE, MARUSIC, PATRIC, RADU

CENTROCAMPISTI: AKPA AKPRO, BASIC, CATALDI, ESCALANTE, LEIVA, LUIS ALBERTO, MILINKOVIC

ATTACCANTI: F. ANDERSON, IMMOBILE, MORO, MURIQI, PEDRO, ROMERO

