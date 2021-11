Marsiglia-Lazio, Tare nel pre partita: “Il rinnovo a Sarri un gesto dovuto per dare un segnale al nuovo progetto”

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio tra Marsiglia e Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “E’ una partita decisiva per il nostro percorso in Europa. Il rinnovo a Sarri? Sia noi che lui vogliamo rinnovare, è una sua richiesta che parte dall’aver visto come lavora a Formello. E’ anche un gesto dovuto per dare un segnale al nuovo progetto. Siamo nella prima fase, serve pazienza ma allo stesso tempo vogliamo dare un segnale, in questo momento la priorità è l’ordine in campo della squadra. Abbiamo vinto con la Fiorentina soffrendo un po’ di più, e a Bergamo abbiamo fatto bene: ora abbiamo trovato la giusta quadratura, dobbiamo essere bravi a dare continuità e crederci. E’ un sistema difficile da applicare, ma quando automatizzato la squadra potrà dare tanto in campionato e in Europa“.

