CdS | Sarri 2025, un contratto per una Lazio più grande

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Oggi la Salernitana per lanciare la scalata in classifica, in settimana vedrà Lotito per la firma: nei piani una squadra giovane e affermata.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste ha proposto il rinnovo di contratto dopo 6 mesi dalla firma iniziale di Sarri: il tecnico è in scadenza nel 2023 e nel contratto c’è una penale che, pagandola, permette all’allenatore di liberarsi dopo il primo anno. L’obiettivo è investire sui giovani e plasmarli, portare avanti il progetto per iniziare un ciclo vincente. Inoltre, con il rinnovo la cifra raddoppierà, passando da 11 a 20 milioni lordi sul bilancio. Oggi Sarri vuole fare un salto in classifica, sfruttando il turno; alla ripresa affronterà Juve e Napoli. Ancora oggi, bisogna risolvere il calo nelle partite più abbordabili.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: