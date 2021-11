PAGELLE – Ciro non si ferma più, che giocatorePedro! Ma il migliore stasera è Magic Luis

Reina 6 – Brividi con una uscita aerea maldestra e un rinvio ciccato, bacia prima la traversa su un colpo di testa di Djuric e poi il palo su un diagonale di Ribery. Per il resto si gode una serata tranquilla.

Hysaj 6,5 – Tenere Ribery non è semplice ma l’albanese lo argina senza grosse difficoltà. A destra ha ritrovato le certezze che stava perdendo, dimostrando la sua utilità anche in fasi di spinta.

Luiz Felipe 7 – Annulla Simy dal campo costringendo Colantuono a togliere la punta granata all’intervallo, la musica non cambia con Djuric. Esce per evitare pericoli essendo diffidato.

Dal 73′ Patric 6 – Sventa con tranquillità un paio di sortite offensive della Salernitana.

Acerbi 6,5 – Bonazzoli gira al largo e il Leone non ha problemi a gestire le sortite offensive granata. Si fa notare infatti più per alcune ripartenze che per le chiusure.

Marusic 6,5 – Destra o sinistra per lui non fa differenza, anzi sembra quasi preferire la corsia mancina dove si propone spesso in avanti e copre la sua fascia senza mai andare in affanno.

Milinkovic 7 – Da un suo affondo sulla destra nasce l’azione del vantaggio, è sempre nel vivo della manovra. Gli è mancato il gol per coronare una prestazione di spessore.

Dal 78′ Basic SV

Cataldi 7 – Ha preso per mano questa squadra, detta i tempi e fronteggia gli avversari con sicurezza e tranquillità. Ha trovato finalmente quella fiducia che in carriera troppo spesso non ha avuto.

Dal 78′ Lucas Leiva SV

Luis Alberto 8 – Si è calato perfettamente nell’abito che Sarri gli ha cucito su misura. E’ diventato un centrocampista totale che fa la doppia fase con enorme qualità, si toglie lo sfizio della seconda rete in campionato che chiude il match.

Felipe Anderson 6,5 – Gestisce le energie senza mai mettere il turbo preferendo dialogare con i compagni. Si divora il 3-0 a metà ripresa calciando alto dall’altezza del dischetto del rigore. Si fa perdonare l’errore con una cambio di gioco perfetto per il tris di Luis Alberto.

Dall’86’ Zaccagni SV

Immobile 7,5 – E sono 161. Ormai è festa ad ogni gol e lui non si fa pregare insaccando di testa alla prima occasione buona. Ha l’occasione della doppietta ma prima spara in curva da buona posizione e poi colpice un palo.

Pedro 7,5 – Serve di testa Capisce e anticipa il movimento di Gyomber per rubargli palla e involarsi per il raddoppio con un morbido piattone. Il gol segue al colpo di testa con cui spiana la strada al vantaggio di Immobile.

All. Sarri 7,5 – Prova di maturità superata con lode: ecco finalmente la sua Lazio. La corsa al quarto posto è più aperta che mai e ora due settimane di sosta per riprendere fiato.

