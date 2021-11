Lazio niente paura: il campo supera anche la prova All Blacks

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La partita tra Lazio e Salernitana di ieri sera, terminata con il risultato di 3-0 per i biancocelesti, ha creato non qualche pensiero agli addetti ai lavori e ai tifosi per quanto riguarda le condizioni del campo. Solo 24 ore prima, infatti, sulla stessa erba si è giocata una partita di Rugby: si tratta di Italia-All Blacks. Il campo ha retto bene, non facendo contare grosse problematiche a livello di giocabilità e nemmeno per quanto riguarda la pesantezza e il conseguente rischio di infortuni. Dopo la partita di sabato era stato prontamente rimesso a posto da chi si occupa della sistemazione del campo per le partite dell’Olimpico, permettendo così ai giocatori di trovarsi in condizioni idonee per il match e conseguentemente ai tifosi di godersi al meglio una gara, l’ultima prima della sosta, che ha visto la Lazio trionfare sulla Salernitana, partita molto sentita dal patron biancoceleste Claudio Lotito, e mantenere il quarto posto ad un punto di distanza.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: