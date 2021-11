CdS | Per tanta Lazio c’è in palio il Mondiale: Milinkovic se lo gioca contro CR7

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Archiviata la vittoria dell’Olimpico contro la Salernitana, mister Sarri ha concesso due giorni di riposo ai suoi, complice anche la sosta del campionato per le Nazionali. Come evidenzia il Corriere dello Sport, oltre ai 3 laziali-azzurri, anche Milinkovic si giocherà la qualificazione al Mondiale. L’Italia se la vedrà con la Svizzera, la Serbia si gioca il primo posto del girone contro il Portogallo, attualmente secondo ma con una gara in meno. Qualche speranza, seppur minima, ce l’ha anche l’Albania di Strakosha e Hysaj; due sfide importanti invece per la Costa d’Avorio di Akpa-Akpro con il Mozambico e il Camerun.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: