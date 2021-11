GdS | Lazio, Lazzari out 3 settimane. Zaccagni approfitta della sosta

La sosta del campionato servirà far riposare qualcuno, aspettare i giocatori impegnati con le Nazionali e chiaramente per lavorare in vista del prossimo impegno di campionato. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, gli esami a cui si è sottoposto Lazzari dopo lo stop subito a Marsiglia in Europa League hanno evidenziato uno stiramento di primo grado a un polpaccio: l’esterno ne avrà almeno per tre settimane, potrebbe rientrare per la gara in programma a Napoli il 28 novembre. Lo stop della Serie A invece servirà a Zaccagni per ritrovare la condizione: dopo la contusione è tornato in campo qualche minuto domenica contro la Salernitana.

