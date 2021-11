GdS | Più equilibrata e con Luis Alberto di nuovo Mago: la Lazio ha svoltato

Dopo i numerosi alti e bassi di inizio stagione, la Lazio sta provando ad acquisire la continuità richiesta da mister Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport, nella crescita collettiva alcuni elementi su tutti si sono resi protagonisti: Luis Alberto e Cataldi. Il primo, dopo qualche panchina, è partito titolare tornando decisivo; il secondo si sta mettendo in mostra dopo non essere quasi mai stato preso in considerazione da Inzaghi, ed ora si gode anche la convocazione con l’Italia.

