LAZIO WOMEN | Beffa col Napoli, domenica c’è la Juventus

La Lazio Women ha affrontato al campo Mirko Fersini il Napoli femminile. Una partenza positiva delle biancocelesti che, per la seconda volta in Serie A TimVision (dopo la sfida contro il Pomigliano) erano entrate negli spogliatoi in vantaggio: dopo la rete subita da Erzen (11′), erano riuscite a trovare il pareggio con il rigore di Martin e la rete di Cuschieri.

Nel secondo tempo, il calo: dopo il pareggio momentaneo delle partenopee con Goldoni, le biancocelesti reagiscono con la solita Martin che riporta in vantaggio la Lazio Women al minuto 68. Il Napoli, sempre motivato, ha continuato a combattere, trovando la rete del pareggio con Goldoni e, infine il sorpasso con Acuti, che sul finale decreta la sconfitta delle biancocelesti. La partita termina 3-4, una sconfitta amara: le biancocelesti hanno dato risposte importanti sul campo, ma è mancato qualcosa. Notevoli le prestazioni di alcune giocatrici, tra cui Labate sempre combattiva e presente su ogni pallone, e Visentin che dava accelerazione alla squadra. Domenica la Lazio Women, ancora senza nessun risultato positivo, affronterà la Juventus fuori casa. Le bianconere aprono la classifica, 24 punti in otto giornate. Una delle partite più difficili della stagione, ma le motivazioni delle biancocelesti di raggiungere l’obiettivo salvezza saranno sufficienti a fare una prestazione di rilievo?

