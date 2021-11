SERIE A | Polemiche arbitrali, maggiore trasparenza: ecco la soluzione ipotizzata dall’AIA

Nella pausa del campionato, si stanno elaborando delle nuove modalità per ridurre le polemiche sull’operato arbitrale: l’AIA ha intenzione di garantire maggiore trasparenza sulle decisioni dei fischietti prese durante i match. Non sembra aver preso piede l’ipotesi di mandare gli arbitri a parlare in tv, perchè potrebbero essere messi sotto processo mediatico ogni settimana. Tuttavia, sembra sempre più concreta la soluzione di un intermediario tra AIA e club per conto della Federcalcio, scenario in fase piuttosto avanzata visto che sarebbe anche già stato trovata la figura giusta: l’ex arbitro Antonio Giannoccaro. L’AIA, però, ha programmi anche più ambiziosi: un punto, il lunedì o martedì, in cui spiegare un paio di episodi- non necessariamente i più discussi – in maniera didattica. L’idea di base è quella di far sentire al pubblico a casa gli audio dei discorsi tra arbitro e VAR negli episodi chiave (anche se non in diretta). Si tratterebbe di conversazioni salvate a scopo didattico. L’obiettivo è riuscirci prima della fine del campionato.

