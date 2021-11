SOCIAL | Luis Alberto eletto MVP di Lazio-Salernitana | VIDEO

Domenica la Lazio, con la vittoria per 3-0 contro la Salernitana, si è portata al quinto posto in classifica, sorpassando la Roma uscita sconfitta dal lunch match contro il Venezia, a -1 dal quarto posto occupato dall’Atalanta che significa Champions League. Post match, come di consueto, il profilo ufficiale Twitter della Lazio, ha aperto il sondaggio per eleggere il migliore in campo della sfida: tra i candidati Luis Alberto, autore del terzo gol, Danilo Cataldi, sempre più al centro della metà campo biancoceleste, Ciro Immobile, arrivato a 161 reti con la maglia della Lazio e Pedro, protagonista del raddoppio biancoceleste con il terzo gol consecutivo nelle ultime tre di Serie A. Con il 45% dei voti, l’MVP di Lazio-Salernitana è il Mago spagnolo Luis Alberto, segue Pedro con il 23%, Immobile con il 21% ed infine Cataldi con l’11%.

