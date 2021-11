CdS | Mercato Lazio: Sarri aspetta un vice Ciro

In casa Lazio c’è l’infortunio di Immobile con cui fare i conti: il bomber laziale ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale e per lui potrebbe esserci uno stop di 20/30 giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il vertice tra Lotito e Sarri per il rinnovo, servirà anche per definire i piani di gennaio e giugno. Muriqi non trova più spazio e l’infortunio di Ciro spinge il tecnico a chiedere una punta. Si riflette anche su altri ruoli: gli ultimi stop hanno aperto, in primo luogo, valutazioni su rinforzi offensivi e su un terzino.

