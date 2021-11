Galatasaray-Lokomotiv Mosca da ripetere? Ecco la decisione della UEFA

Il match tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca, giocato lo scorso 4 novembre, ha visto nascere diverse polemiche: l’ultima riguarda il giocatore della Lokomotiv DmitriZhivoglyadov che, nonostante sia stato ammonito due volte, non è stato espulso dall’arbitro Scharer. L’episodio ha scatenato le proteste dei tifosi turchi che hanno chiesto la ripetizione della gara. Come riportato da ajansspor.com, la UEFA, dopo i dovuti controlli, ha deciso di non considerare la richiesta del Galatasaray in quanto la loro obiezione non sarebbe stata formulata in tempo. Dunque, la gara non si ripeterà e rimarrà, quindi, col punteggio di 1-1.

