Dopo Italia-Svizzera, quante probabilità ha la Nazionale di qualificarsi?

Il pareggio odierno tra Italia e Svizzera apre il seguente scenario per la qualificazione ai Mondiali: la Nazionale parte con un vantaggio di due gol contro gli svizzeri, nonostante gli stessi punti in classifica nel girone C. I punti degli Azzurri sono attualmente 15 e si attende il risultato della prossima gara contro l’Irlanda del Nord, prevista il 15 novembre alle ore 20.45. Qualora la Nazionale facesse lo stesso risultato degli svizzeri, conterà la differenza reti.

