Italia-Svizzera, le probabili formazioni: Acerbi al centro della difesa

Questa sera alle ore 20:45, andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma, Italia–Svizzera, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del Girone C. Gara decisiva per le sorti del gruppo: entrambe le squadre sono infatti a pari punti. Queste le probabili scelte dei due commissari tecnici:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

C.t. Roberto Mancini.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri; Gavranovic.

C.t. Murat Yakin

