TMW | Italia-Svizzera, il vice di Petkovic: “Il 3-0 subito contro gli azzurri ha cambiato la Nazionale. I giocatori non mollano mai, vogliono i Mondiali”

Questa sera alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra Italia e Svizzera valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Un incontro importante tra le due Nazionali, presentato dal vice di Petkovic Antonio Manicone ai microfoni di TMW.

Queste le sue parole:

“Ormai sono diventato tifoso della nazionale svizzera. Ci tengo ai giocatori con cui ho condiviso tante gioie, tifo anche per loro e continuo a seguirli. Il cambiamento di questa Nazionale? Il merito è proprio di Italia-Svizzera 3-0. Quella partita ci ha permesso di capire che qualcosa dal punto di vista difensivo andava cambiato e infatti la Svizzera ha cambiato modo di giocare. Già con la Turchia giocammo in modo diverso, così come con la Francia e poi con la Spagna, squadra con cui abbiamo perso ai rigori. Davvero un peccato, mi sarebbe piaciuto rivedere la Svizzera in semifinale con l’Italia per vedere come sarebbe andata a finire. Anche stasera vedremo una Svizzera molto attenta, lo sa anche l’Italia: sarà una bella partita. Questa sera ci sarà da temere la mentalità della nostra squadra. I giocatori della Svizzera non mollano mai, imparano dalle sconfitte e hanno grande voglia di arrivare ai Mondiali”.

