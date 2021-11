CdS | Lazio Women, sfida alla Juventus: oggi serve un’impresa

Definirla impresa forse è anche riduttivo. L’ultima contro la capolista incontrastata, la squadra a 0 dopo 8 giornate di campionato di fronte a quella che finora ha saputo soltanto vincere. La Lazio Women fa visita oggi (fischio d’inizio alle 12.30) alla Juventus, al comando della Serie A femminile a punteggio pieno: 24 punti di distanza , le bianconere hanno confermato il dominio in Italia, 17 gol fatti e soltanto due subiti. Le biancocelesti vivono un momento totalmente opposto: sono in fondo alla classifica, hanno pagato lo scotto del salto nella massima divisione dopo la cavalcata per la promozione della passata stagione. Dati al contrario, 7 reti realizzate e addirittura 28 incassate. LA sfortuna e gli errori arbitrali hanno fatto il resto: domenica scorsa contro il Napoli il risultato è stato pesantemente condizionato da un rigore inventato dal direttore di gara (nessun tocco con il braccio) che ha punito le ragazze di Catini, in quel momento avanti 3-2. Il tecnico dovrà nuovamente fare a meno di Ohrstrom (ha quasi risolto l’infortunio all’anca), Castiello, Cuschieri, Guidi e Savini. È stata convocata Zuzzi, attaccante della Primavera che ha già esordito contro l’Empoli. Corriere dello Sport.

