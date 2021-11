CdS | Montezemolo: “Circondato da romanisti, ma simpatizzo per la Lazio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Luca Cordero di Montezemolo è un grande imprenditore e appassionato di sport, presidente della Ferrari dal 1991 al 2014. Oltre ai motori è un appassionato di calcio. In una lunga intervista al Corriere dello Sport ha confermato la sua passione per i biancocelesti, ricordando che la sua prima partita all’Olimpico è stata un Lazio-Bologna. E’ stato Steno Vanzina ad avvicinarlo al mondo laziale : “Mi ci portò on i due figli, Carlo ed Enrico Vanzina, miei amici”. Inoltre, a scuola erano tutti romanisti e lui decise di affezionarsi alla Lazio. Simpatia che aumentò dopo l’incontro con Maestrelli e i giocatori, anche se la sua famiglia è principalmente di fede giallorossa.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: