SOCIAL | Lega Serie A: “3 gol e 3 assist per Milinkovic e Felipe Anderson”, il dato (sbagliato) che vanta solo la Lazio – FOTO

Dopo dodici giornate di campionato e 21 punti raccolti in classifica, è tempo di raccogliere qualche dato. Come riportato dall’account Twitter della Lega Serie A, la Lazio è l’unica squadra del campionato ad avere in rosa almeno due giocatori a quota tre gol e tre assist ciascuno. I protagonisti in questione sono Sergej Milinkovic–Savic (che in realtà ha messo a referto 4 assist), fresco di passaggio del girone di qualificazione per Qatar 2022 con la sua Serbia, e il brasiliano Felipe Anderson. Una curiosa statistica per i due biancocelesti, che proveranno a far male anche alla Juventus, nell’appuntamento dell’Olimpico in programma sabato.

3️⃣ gol e 3️⃣ assist a testa per #MilinkovicSavic e @F_Andersoon: la @OfficialSSLazio è l’unica squadra di #SerieATIM💎 a vantare almeno due calciatori con questa statistica 👏🇷🇸🇧🇷#WeAreCalcio pic.twitter.com/fls4VIVeGo — Lega Serie A (@SerieA) November 16, 2021

