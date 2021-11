Lione-Marsiglia, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Tramite il sito ufficiale e i canali social l’Olympique Marseille comunica il blocco della trasferta ai propri sostenitori nella gara che si disputerà a Lione il 21 novembre. Di seguito il comunicato del club:

“Un decreto prefettizio vieta l’arrivo dei tifosi dell’OM per la sfida di domenica contro il Lione al Groupama Stadium. Nell’ambito dell’incontro tra Lione e OM al Groupama Stadium al termine della 14a giornata di Ligue 1 Uber Eats, la prefettura del Rodano ha emesso un decreto volto a vietare la sosta e la circolazione dei tifosi del Marsiglia nel centro della città. Lione e intorno allo stadio di Décines Charpieu domenica 21 novembre 2021 dalle 8:00 alle 24:00. L’accesso al recinto del Rodano e ai suoi dintorni è inoltre vietato “a chiunque si dichiari tifoso del club OM, o si comporti come tale, vale a dire indossando in particolare una sciarpa, un distintivo, un capo di abbigliamento, una bandiera con i colori di questo club“.

