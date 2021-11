SOCIAL – Immobile in Paideia per le visite mediche – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ciro Immobile freme per rientrare il prima possibile e dare una mano alla squadra. Con la Juventus sarà quasi impossibile, è più probabile con il Napoli. Questa mattina, come fa sapere la Lazio sui propri canali social, il bomber biancoceleste si sottoporrà alle visite mediche in Paideia e, solo nel caso in cui l’edema si sarà riassorbito totalmente, con 2-3 allenamenti sulle gambe potrà provare ad esserci nella sfida di sabato con la Juventus.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: