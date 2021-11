CdS | Ciro si arrende e Lotito attacca: “Noi l’avremmo gestito meglio”

Lazio, emergenza centravanti. Il presidente Lotito ancora contro i medici dell’Italia. Sarri in ansia per Pedro: ieri ko in allenamento, oggi la verità

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esito degli esami di ieri ha sconsigliato a Immobile di sforzare contro la Juve, il suo rientro è rinviato a Napoli-Lazio. Lotito ha commentato così la vicenda: “Se le condizioni di approccio medico fossero state quelle della Lazio, probabilmente avremmo avuto una situazione completamente diversa“. Il presidente biancoceleste ritiene che sia stato gestito male il lunedì dopo Lazio-Salernitana, nel primo giorno di ritiro a Coverciano. Tuttavia, il responsabile medico azzurro smentisce che Immobile abbia lavorato. L’emergenza in casa Lazio riguarda anche Pedro, che ieri è finito ko dopo uno scontro con Radu: oggi sarà nuovamente valutato e, se la caviglia destra non sarà gonfia, avrà chance di recupero. Intanto, Sarri pensa a chi schierare nel tridente, attualmente le scelte ricadrebbero su Felipe Anderson, Zaccagni e Muriqi. Ci sono dei problemi anche in difesa, considerando che si attende l’esito del nuovo tampone di Marusic e le condizioni di Patric, ieri fermo per un virus intestinale. Mentre è stato recuperato Lazzari, che ieri si è allenato in gruppo.

