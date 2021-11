CdS | La qualità sta con Sarri. Ad Allegri serve il colpo

Lazio–Juve, sfida affascinante tra gioco e pragmatismo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha dalla sua il talento di gente come Milinkovic e Luis Alberto; ma la Juventus in questo campionato non ha più margini di errore. I due allenatori hanno riacceso una delle discussioni del nostro calcio, riportandoci agli anni ’80, con le differenti idee di Trapattoni (Allegri) e Sacchi (Sarri), il pragmatismo contro la visione. Il tecnico biancoceleste sa sfruttare le caratteristiche dei suoi uomini, d’altro canto anche Allegri è spesso costretto a cambiare, non avendo più la rosa dei bei tempi.

