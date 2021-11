Lazio-Juventus, il doppio ex Lichtsteiner: “Gara complicata per i bianconeri. Sarri ha portato nuove idee”

L’ex terzino di Lazio e Juventus, Stephan Lichsteiner, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, è intervenuto in merito alla sfida di sabato tra le due squadre allenate da Sarri e Allegri. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore svizzero:

“Giocare all’Olimpico contro la Lazio non è mai facile. Per la Juventus sarà una gara complicata, questo perché la squadra di Sarri cercherà di aggredire e attaccare costantemente. Penso che i biancocelesti stiano assorbendo il cambio di allenatore: Sarri ha portato un nuovo sistema di gioco e idee diverse. Finora ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma la situazione mi sembra in miglioramento. Serve del tempo per arrivare al top ma quello che ho visto mi è piaciuto abbastanza.

I bianconeri invece possono ancora farcela per lo scudetto. Mi ricordo quanto accadde nel 2015/16. È necessario vincere tante partite consecutive e ritrovare la giusta mentalità. Quell’anno Buffon fissò il record di imbattibilità e tutti noi non solo godevamo nel non prendere gol, ma proprio a non far tirare gli avversari. I dettagli fanno la differenza e noi li curavamo tutti”.

