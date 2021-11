Napoli, infortunio per Ounas: il comunicato del club

Attraverso una comunicato diramato sul proprio sito web, il Napoli ha reso noto che il giocatore Adam Ounas ha riportato un infortunio durante il ritiro con la propria Nazionale. Di certo, l’attaccante non sarà disponibile per la sfida di questo weekend contro l’Inter, mentre rimane in dubbio la sua presenza o meno per la gara con la Lazio. Stando all’entità dell’infortunio, i tempi di recupero stimati dovrebbero essere pari a 15 giorni, ma resta da capire se il giocatore recupererà in tempo per l’appuntamento casalingo del 28 novembre con i biancocelesti.

Questa la nota del Napoli:

“In seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro“.

