Scelto il gol più bello di Immobile: sabato con la Juventus la premiazione – VIDEO

Ciro Immobile è orami entrato nella storia della Lazio, segnando più di qualsiasi altro attaccante che nella storia ha vestito la maglia biancoceleste. Per l’importante e storica occasione, il nuovo main sponsor della Lazio Binance, ha invitato tutti i tifosi biancazzurri tramite un sondaggio, a scegliere il gol più bello segnato da Immobile in tutti questi anni. Dopo una prima selezione fatta dallo stesso bomber campano, i sostenitori biancocelesti ha decretato come migliore la reta segnata contro il Napoli allo Stadio Olimpico nella stagione 2018/2019. Uno splendida azione del centravanti, che dopo essersi smarcato con il tacco tre difensori partenopei, ha concluso in rete piazzando un formidabile sinistro. Nella sfida casalinga di sabato contro la Juventus. Immobile verrà premiato con il “Best goal powered by Lazio Fan Token on Binance”, trofeo che gli verrà consegnato prima del match.

