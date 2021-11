Tennis, Nitto ATP Finals: Massimiliano Allegri presente all’evento

Proseguono in questa settimana le Nitto ATP Finals, torneo di tennis che mette in scena le sfide tra i migliori otto giocatori del mondo in quel di Torino. Presente all’evento oggi c’era Massimiliano Allegri, prossimo avversario della Lazio con la sua Juventus: l’allenatore toscano si è reso protagonista di un simpatico siparietto, durante il quale si è seduto sul seggiolone del giudice di sedia.

