Vialli replica a Lotito: “Lo staff dell’Italia trasparente nel gestire le condizioni di Immobile”

Poco dopo il suo arrivo a Coverciano, Ciro Immobile ha dovuto abbandonare il ritiro dell’Italia per il problema fisico che con tutta probabilità lo vedrà fuori anche nella sfida tra Lazio e Juventus. Dopo le dichiarazioni di Lotito di circa una settimana fa, riguardanti la gestione di Immobile da parte dello staff medico dell’Italia, oggi è arrivata la risposta di Gianluca Vialli, capo delegazione dell’Italia, che ha parlato all’ANSA:

“E’ ingiusto e scorretto mettere in dubbio la professionalità dello staff medico della Nazionale. Pensavo che la dettagliata relazione del prof.Ferretti alla vigilia della partita dell’Olimpico avesse già fatto chiarezza sulle condizioni e sulla gestione dell’infortunio di Immobile. Come ho potuto accertare direttamente e come sempre avviene quando i calciatori sono chiamati in Nazionale, il nostro staff medico è stato professionale, scrupoloso e trasparente nel verificare e gestire le condizioni fisiche del calciatore“.

