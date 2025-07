Sanzioni UEFA, arriva il verdetto: le decisioni su Roma, Inter e Milan

In questo momento è uscito un comunicato stampa da parte della UEFA sulle squadre sotto osservazione e a rischio sanzione: le italiane interessate alla situazione sono Roma, Inter e Milan. In seguito la nota ufficiale della UEFA.

La Prima Camera del CFCB ha continuato il monitoraggio dei dieci club già soggetti ad accordi di transazione nella stagione 2024/25. I dettagli di quegli accordi sono disponibili sul sito UEFA.

AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique Marsiglia (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş JK (TUR), Trabzonspor A.Ş. (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) sono risultati in regola con gli obiettivi finanziari intermedi per l’esercizio 2024.