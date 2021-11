CdS | Per Reina quota 50: domani cifra tonda di presenze con la Lazio. Quei graffi alla Juve…

Cifra tonda, quale occasione migliore per raggiungerla? Lo scontro di fuoco di domani per tagliare il traguardo delle 50 presenze in biancoceleste. Guantoni in mostra, fuori i secondi, lo Stadio Olimpico il ring del big match con cui riparte il campionato della Lazio. Pepe Reina sfida la Juventus e gli attriti del passato, causati da qualche tweet rimasto indigesto alla dirigenza e ai tifosi della Juventus. Era il 16 marzo del 2016, si giocava Bayern Monaco-Juve: da numero uno del Napoli postò il nome di Thiago Alcantara subito dopo il suo gol rifilato alla Vecchia Signora in Champions. A Torino non la presero bene, venne ricoperto di insulti e commenti poco ripetibili. Era vivo il duello in Serie A coi partenopei, in panchina c’era Sarri. Stessi allenatori di fronte, Reina sempre titolare, stavolta però a difendere i pali della Lazio. Toccherà quota 50 partite in poco più di dodici mesi, firmò un biennale nel 2020 con opzione per il prolungamento in caso di qualificazione alle competizioni europee. Sarà anche la tredicesima volta contro la Juventus. Nei precedenti ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte. Il successo non l’ha mai centrato da quando è arrivato a Roma: 1-1 all’Olimpico e 3-1 allo Stadium. Corriere dello Sport.

