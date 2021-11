CdS | Reja dal Papa con Lotito: parteciperà all’evento “Fratelli tutti”

Effetti, ritorni speciali, colpi di scena e una bellissima sorpresa. Lazio-Juve è piena di emozioni e attrazioni, sarà show per più di quaranta mila spettatori. Verrà premiato Ciro Immobile, luci sparate su di lui nel pre partita. E troverà posto un ospite d’onore: Edy Reja. L’ex allenatore della Lazio, oggi ct dell’Albania, fresco di esordio a Wembley, arriverà a Roma domattina. L’invito, recapitato direttamente da Lotito, è doppio. Edy, ambasciatore di un calcio umano e umanitario, parteciperà all’iniziativa “Fratelli tutti” ispirata dal Papa. Lotito è legato a Reja da sempre, l’invito è un riconoscimento affettivo e morale. Edy farà parte della delegazione che domani sarà ricevuta dal Santo Padre in udienza privata e troverà posto domenica in panchina a Formello, quando sarà disputata l’amichevole ella fratellanza. Reja guiderà la squadra del Papa, Sarri la rappresentativa della World Rom Organization. L’arbitro d’eccezione sarà Ciro Immobile, coadiuvato da due compagni di squadra. Il progetto favorirà una raccolta fondi. Corriere dello Sport.

