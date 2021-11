CdS | Strakosha se ne va, il Newcastle chiama

Due strade destinate a separarsi, con il Newcastle all’orizzonte pronto ad approfittarne. Dopo quasi dieci anni in biancoceleste, Thomas Strakosha si prepara a lasciare la Lazio. Da due stagioni è diventato a tutti gli effetti la riserva di Reina., motivo principale per il quale non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2022. Era abituato ad essere il titolare indiscusso, senza una reale concorrenza e con la massima fiducia nei suoi confronti. Con l’approdo di Pepe nella Capitale, però, la situazione è cambiata diametralmente. Un sorpasso avvenuto con Inzaghi e confermato con Sarri. Strakosha in estate ha provato a convincere il nuovo allenatore a puntare su di lui, ma alla fine ha vinto ancora Reina il ballottaggio, relegando Thomas al ruolo di portiere di coppa. Il suo sogno è riprendersi il posto pure a Roma, dopo averlo fatto con l’Albania di Reja. Difficile possa riuscirci, così come è complicato che il suo futuro possa essere ancora nella Lazio. In passato si era parlato di Borussia Dortmund e Tottenham. Secondo il Times, il nuovo Newcastle avrebbe individuato nell’estremo difensore biancoceleste il prossimo numero uno. Secondo il prestigioso media britannico, sarà proprio Strakosha il primo innesto della nuova gestione saudita dei Magpies. E lo farà arrivando a parametro zero, quando si svincolerà ufficialmente dalla Lazio. Uno scenario verosimile, quello raccontato in Inghilterra. Di certo le possibilità di un rinnovo sono sempre più remote, inversamente proporzionale a quelle di un suo trasferimento fuori dall’Italia a partire dalla prossima stagione. Corriere dello Sport.

