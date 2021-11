Lazio-Juventus, tutti in piedi nel ricordo di Galeazzi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Giampiero Galeazzi non sarà dimenticato. Dopo il saluto dell’Olimpico durante la partita della Nazionale di venerdì 12 novembre, giorno della sua scomparsa, ecco che lo stadio ricorda Bisteccone, grandissimo tifoso laziale, anche durante il pre-partita di Lazio-Juventus. Grande commozione sugli spalti, con i tifosi che si sono alzati tutti in piedi in un caloroso applauso verso il cielo mentre sui maxi-schermi scorrevano le immagini delle sue interviste e telecronache più famose.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: