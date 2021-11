Nazionale, Joao Pedro: “Contatto con Mancini? Vediamo quello che succederà”

Al termine della partita terminata in pareggio tra Sassuolo e Cagliari, l’attaccante della squadra sarda ha parlato del suo accostamento dalla Nazionale di Mancini:

“E’ stato un colpo dalla notte al giorno. Fa un sacco piacere perché è scontato dire cosa la Sardegna e l’Italia rappresenta per la mia vita. Solo il pensiero di una nazionale come l’Italia farebbe venire i brividi a tutti. Sono stati giorni incasinati, di grande felicità. Credo che sia un riconoscimento di quello che sono riuscito a fare qui. Magari non succederà nemmeno, ma è difficile da spiegare queste situazioni. Primo contatto con Mancini? Ho cercato di allontanare le voci perché oggi c’era una partita importante. E’ un discorso delicato ma volevo isolarmi. Vediamo quello che succederà”.

