SOCIAL | Ciro Immobile ringrazia per il premio Fan Token – FOTO

Tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram Ciro Immobile ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno votato per il premio Fan Token: “Grazie a tutte le persone che hanno votato il Best Goal powered by Lazio fan Token“. Quest’ultimo il messaggio lanciato dall’attaccante della Lazio. Il gol candidato era quello fatto contro il Napoli alla prima giornata del campionato 18-19.

