Europa League, Lokomotiv Mosca-Lazio: il programma della vigilia

Attraverso un comunicato sul proprio sito web, la S.S. Lazio ha reso noto quello che sarà il programma della vigilia della gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca in programma giovedì alle ore 18:45. Domani mattina alle 10:30 seduta d’allenamento per i biancocelesti presso il Centro Sportivo di Formello, con i primi 10 minuti che verranno aperti ai media. In seguito ci saràla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e Francesco Acerbi alle ore 12:15, per poi volare alla volta di Mosca alle 15:00. L’orario d’arrivo, è previsto alle 20:45 locali.

Questa la nota della Lazio:

“Domani, mercoledì 24 novembre, presso il Centro Sportivo di Formello, alle ore 10:30 la Prima Squadra della Capitale scenderà in campo per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media. A seguire, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed il difensore Francesco Acerbi interverranno in conferenza stampa alle 12:15 dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lokomotiv Mosca-Lazio. I biancocelesti, alle ore 15:00, decolleranno infine per Mosca, dove arriveranno alle ore 20:45 locali. Sarà possibile seguire questi appuntamenti su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM.“

