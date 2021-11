Lazio-Juventus, le decisioni del giudice sportivo: squalificato collaboratore di Sarri e nota per i tifosi

E’ arrivata la nota del giudice sportivo riguardante l’ultima giornata di campionato. In occasione di Lazio Juventus è stato squalificato per una gara effettiva Massimo Nenci, preparatore dei portieri arrivato quest’estate. Nella nota del giudice sportivo si legge: per avere a fine gara, nel recinto di giuoco, rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa. Nota anche per i sostenitori della Lazio. Si legge che i tifosi biancocelesti hanno introdotto nello stadio materiale pirotecnico di vario genere. E’ stato deliberato però di non adottare sanzioni nei confronti della società.

