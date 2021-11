CdS | EuroLazio in rosso, i conti non tornano

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

E’ tempo di coppa in casa Lazio ed i biancocelesti devono fare i conti con un bottino europeo che non sorride dal 2017. Come evidenzia infatti il Corriere dello Sport, l’andamento fuori casa è stato negativo in Europa: 10 sconfitte nelle ultime 13 trasferte di Europa League. Gli unici risultati positivi registrati fuori casa risalgono alla vittoria contro la Dinamo Kiev (0-2 agli ottavi del 2018), all’1-3 di Marsiglia del 25 ottobre 2018 e al pari di Marsiglia (2-2) di inizio novembre.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: