CdS | Mosca off-limits: i laziali saranno al “Maradona”

Archiviata la gara contro la Juventus, giocata sabato all’Olimpico, la Lazio ed i laziali si preparano alla serie di gare ravvicinate. Domani infatti i biancocelesti saranno impegnati in casa della Lokomotiv Mosca e domenica a Napoli: come evidenzia il Corriere dello Sport, nel fine settimana, a differenza di quanto accadrà nella gara di Europa League, saranno presenti i sostenitori capitolini. Dalle 17.00 di ieri è infatti possibile acquistare il tagliando per il “Diego Armando Maradona”, il tempo scadrà alle 19.00 di sabato. Nel giorno della sfida non sarà possibile comprare il biglietto per il settore Ospiti (costo 35 euro).

