Champions League | Inter qualificata agli ottavi, il Milan ci spera ancora

E’ terminata la quinta partita dei gironi di Champions League, con l’Inter che ha battuto lo Shakhtar per 2-0 grazie alla doppietta di Dzeko. Dopo il momentaneo primo posto nel girone, in seguito alla vittoria del Real Madrid sullo Sheriff Tiraspol, l’Inter scende al secondo posto, ma si qualifica comunque con una giornata di anticipo agli ottavi. Il Milan, grazie alla vittoria per 1-0 (Messias, 87′) sull’Atletico Madrid, sale al terzo posto scavalcando proprio gli spagnoli per differenza reti, entrambi a 4 punti, e spera ancora nella qualificazione.

Ecco i risultati delle altre sfide di oggi:

Besiktas – Ajax 1-2

Club Brugge – Lipsia 0-5

Liverpool – Porto 2-0

Manchester City – PSG 2-1

Sheriff Tiraspol – Real Madrid 0-3

Sporting Lisbona – Borussia Dortmund 3-1

