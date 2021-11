Ecco My Sport e Salute, l’app che connette gli italiani allo sport: questa mattina la presentazione all’Olimpico – FOTO

È stata presentata questa mattina la nuova App “My Sport e Salute” di Sport e Salute S.p.A., presso il salone Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Sviluppata in collaborazione con illimity Bank S.p.A., l’applicazione sarà disponibile gratuitamente negli store digitali, e risulterà essere uno strumento utile a connettere tutti gli sportivi e semplificare l’accesso allo sport. Al suo interno, si potranno infatti ritrovare Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite, Gruppi sportivi Civili e Militari, oltre 100mila Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e 14 milioni di tesserati e praticanti. La piattaforma sarà in grado inoltre di collegare tutti i 7.903 comuni italiani e i 77mila impianti sportivi esistenti così da avvicinarli a tutti gli appassionati, di qualsiasi livello. Alla presentazione odierna, erano presenti: il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, il CEO e Founder di illimity Bank S.p.A., Corrado Passera, il DG di Sport e Salute S.p.A., Diego Nepi Molineris, il Presidente della Fisr, Sabatino Aracu, il Presidente dell’Uisp, Tiziano Pesce, l’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, la Presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari, l’Assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, il Deputato Simone Valente, il Presidente dell’Anif, Gian Paolo Duregon, e i Legend di Sport e Salute S.p.A., Massimiliano Rosolino e Fabio Galante, e da remoto tante federazioni, associazioni e giornalisti.

Questo l’intervento di Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A.:

“Connettere gli italiani allo sport è un’azione fondamentale per riaccendere il sistema sportivo e allargarne la base dei praticanti. My Sport e Salute vuole essere l’App di tutti e cogliere l’occasione di uno sviluppo digitale che tutti abbiamo già vissuto in questi mesi da trasformare in opportunità. Per sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia e quelle della Società Sport e Salute. I grandi successi azzurri recenti sono una locomotiva che dobbiamo agganciare dopo il picco della pandemia, i lockdown, le chiusure. My Sport e Salute è il vagone che mettiamo a disposizione del treno della ripartenza”.

Subito dopo. ha preso la parola Corrado Passera, CEO e Founder illimity Bank S.p.A.:

“My Sport e Salute è una piattaforma molto libera e aperta che soddisfa i bisogni di base delle persone. Permette di collegarsi facilmente informando gli utenti in un modo molto facile e saggio. illimity mette a disposizione un’applicazione utile a semplificare la vita della gente”.

Queste poi le parole di Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato Inter:

“My Sport e Salute è l’App che segna la digitalizzazione dello sport ed è una grande testimonianza di innovazione. Inoltre promuove lo sport di base che rappresenta i valori più autentici, come l’educazione dei giovani”.

