Napoli, in vista della Lazio un calciatore si è negativizzato dal Covid-19: il comunicato

Come reso noto dal Napoli sul proprio sito ufficiale e sui canali social, Diego Demme è risultato negativo al covid-19. Dopo gli esami previsti dal protocollo, il calciatore tornerà ad allenarsi in gruppo e potrà essere disponibile per la sfida di domenica contro la Lazio.

📌 Diego Demme è risultato negativo al Covid-19.

Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo.

💪 Diego 😍 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jc8SfIp8o5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 24, 2021

