Un club laziale per Paolo Negro: oggi tutti a Siena per il debutto – FOTO

Non capita spesso di avere dei veri e propri fan club. A maggior ragione se hai smesso di giocare a calcio da anni e non sei neanche più legato a quei colori. Eppure è appena nato il “Siena Club Lazio, Amici di Paolo Negro”, composto da una decina di promotori, tifosi biancocelesti, che oggi partiranno da Roma ed “esordiranno” all’Artemio Franchi di Siena (società in cui l’ex difensore lavora come collaboratore tecnico) per il derby con il Grosseto, esibendo lo striscione dedicato al loro idolo: “Sono felice e orgoglioso. È un qualcosa di totalmente inaspettato per me. Sono andato via dalla Lazio nel 2005, è incredibile che qualcuno dopo tanti anni mi abbia dedicato un fan club. Tra l’altro sto anche lavorando per un’altra società e questo rende il tutto ancora più significativo”. Un legame forte quello tra Paolo Negro e la Lazio, che va avanti anche a distanza di anni e chilometri. “Oggi sono un semplice tifoso. Quando posso sono sempre lì a sperare in buoni risultati. L’amore per la Lazio non me lo toglierà mai nessuno”. E da Siena osserva con attenzione i progressi della squadra di Sarri: “Lui mi piace molto, è un allenatore convinto delle proprie idee. Uno di quelli che vanno lasciati lavorare e al quale devi dare giocatori con determinate caratteristiche. Sono fiducioso, sia per il campionato, sia per i prossimi anni”. E lo è anche in vista del Napoli, una squadra a cui segnò due volte in carriera: “Sarà una trasferta complicata come sempre. Ma se i giocatori metteranno la voglia e la mentalità che ho visto con la Lokomotiv, allora ci sono buone possibilità di mettere u difficoltà gli avversari”. Corriere dello Sport.

